«Просто невероятный мужчина и муж. Человечище»: поклонники Анастасии Заворотнюк выразили восхищение ее мужу Петру Чернышеву

Поведение фигуриста Петра Чернышева вызывает восхищение у всех, кто наблюдал за тем, как он относился к своей жене, актрисе Анастасии Заворотнюк во время болезни.

Петр Чернышев за все пять лет ни разу не дал ни одного комментария в прессе. Он тихо и преданно был рядом с умирающей супругой, помогая ей справляться с тяжелой болезнью. Не исключено, что именно забота и поддержка любимого мужчины продлили жизнь Анастасии Заворотнюк.

Ей были подарены пять бесценных лет жизни, которые она провела в любви. Петр Чернышев находился рядом с Анастасией Заворотнюк, когда она проходила лечение в клинике. Ночью фигурист репетировал, а днем сидел у постели супруги.

Поведение Петра Чернышева восхитило поклонников актрисы. В микроблоге, который посвящен Анастасии Заворотнюк они оставляют комментарии со словами поддержки Петру, признаваясь, что тронуты его отношением к ныне покойной жене.