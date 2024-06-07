«Просто невероятный мужчина и муж. Человечище»: поклонники Анастасии Заворотнюк выразили восхищение ее мужу Петру Чернышеву

Поведение фигуриста Петра Чернышева вызывает восхищение у всех, кто наблюдал за тем, как он относился к своей жене, актрисе Анастасии Заворотнюк во время болезни.
Петр Чернышев за все пять лет ни разу не дал ни одного комментария в прессе. Он тихо и преданно был рядом с умирающей супругой, помогая ей справляться с тяжелой болезнью. Не исключено, что именно забота и поддержка любимого мужчины продлили жизнь Анастасии Заворотнюк.
Ей были подарены пять бесценных лет жизни, которые она провела в любви. Петр Чернышев находился рядом с Анастасией Заворотнюк, когда она проходила лечение в клинике. Ночью фигурист репетировал, а днем сидел у постели супруги.
Поведение Петра Чернышева восхитило поклонников актрисы. В микроблоге, который посвящен Анастасии Заворотнюк они оставляют комментарии со словами поддержки Петру, признаваясь, что тронуты его отношением к ныне покойной жене.
Петр Чернышев на прощании с Анастасией Заворотнюк. Фото: Global Look Press
«Петр.... Просто невероятный мужчина и муж. Человечище. Читаешь вроде о врачах и медсестрах, но на первый план выходит муж. Петр, который буквально жил в больнице. Герой. Настоящий муж и человек. Как здорово что в эти тяжелые дни он был с Настей. Он подарил ей эти 5 лет. Спасибо, человек», — написала kate_bist.
«Мне кажется, что Петр — это единственный настоящий мужчина на земле. Просто Бог наградил Анастасию!», — высказалась Oxsana23071970.
«Сейчас самое главное пожелание Петру, это оправиться от ужасной потери. Преодолеть боль и находить силы жить дальше ради дочери. Сил ему! Он заслужил лучшее. Заслужил быть счастливым. Пусть у вас все будет хорошо, Петр. Нет слов, чтобы выразить свою признательность и восхищение», — добавила kate_bist.
«Я бы хотела передать низкий поклон Петру, потому что таких мужчин как он мало. Бороться до последнего и любить до последнего. Наша Настя, няня Вика нам очень жаль, перед богом мы не властны. Ты нас вырастила. Мы будем помнить такую бунтарку прекрасную, умную и красивую!» — пообещала nari04_1294_90.
«Как Петр достойно держался. Настоящий мужчина. Дай Бог сил ему и его семье пережить такую большую утрату», — написала anhelinka_kos.
«Я была уверена, что Настя в хороших руках была. Иначе она бы не прожила 5 лет. Например, как Жанна Фриске. Жалко девочек. Ушли молодые. Говорят, Господу тоже молодые нужны. Пусть они оберегают своих родных с неба. Господь их определил в хорошее место», — высказалась bondarkiuc 82.
«Сил пережить эту утрату. Всем миром мы скорбим вместе с вами. Анастасия невероятная! Бог наградил ее таким же человеком — Петром, настоящим мужчиной! Петр — выше всех похвал! Нет слов, чтобы выразить свое восхищение. Соболезнования родным, мамочке Анастасии — крепкого здоровья! Мы с вами», — скорбитvykhodets.
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