Беременная Лиза Арзамасова получила удостоверение Союза писателей России

Актриса Лиза Арзамасова, которая сейчас находится в ожидании второго ребенка, поделилась важной новостью. Лизу Арзамасову, написавшую серию книг для детей, включили в состав Союз писателей России.

«У меня сегодня очень важное событие! Мой «Костик» привел меня в совершенно новый пласт жизни и деятельности. Сегодня меня признали писателем… Мне выдали удостоверение Союза писателей России», — поделилась Лиза Арзамасова в своем телеграм-канале.

Получать удостоверение Лиза Арзамасова пришла в струящемся фисташковом платье. И без капли макияжа на лице. Поклонники Лизы Арзамасовой сочли, что беременная звезда выглядит без мейка довольно бледно.