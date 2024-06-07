Потехин из «Руки вверх!» высказался об уехавших артистах: «Они уже вряд ли когда-нибудь вернутся»

Участник, так называемого, золотого состава группы «Руки вверх!» Алексей Потехин счел нужным озвучить свою точку зрения по поводу покинувших Россию знаменитостей.

Алексей Потехин заявил, что все уехавшие сами выбрали свою судьбу. За жизнью тех артистов, которые предпочли строить свою дальнейшую карьеру за пределами России, Потехин, по его словам, не следит. Некогда популярному музыканту это совершенно не интересно.

Между тем, Алексей Потехин выразил уверенность, что в Россию уехавшие звезды не вернутся. При этом он сослался на опыт, известный из истории.

«Они уже вряд ли когда-нибудь вернутся. Те, кто изучал историю, прекрасно понимает, о чем я говорю», — сказал Алексей Потехин.

Он добавил, что ему в свое время тоже предлагали перебраться из России в США. Но он предпочел отказаться.