Семья Заворотнюк рассказала о заботе поваров клиники о ее муже: «Оставляли десерты, приносили из дома выпечку и варенье»

Через девять дней после ухода из жизни актрисы Анастасии Заворотнюк ее близкие в социальных сетях поблагодарили всех, кто был рядом со звездой и ее семьей во время тяжелой болезни.

Лечение Анастасия Заворотнюк проходила в одной из частных московских клиник, персонал которой делал все возможное, чтобы продлить жизнь любимой артистки.

Родные Анастасии Заворотнюк в соцсети выразили признательность за заботу не только докторам клиники и всему медицинскому персоналу, но и работникам кухни.

Повара трогательно заботились не только об Анастасии Заворотнюк, но и о ее муже, фигуристе Петре Чернышеве.

«Тепло заботились о Петре, оставляли для него самые вкусные десерты, приносили из дома выпечку и варенье. Низкий поклон», — поблагодарили поваров близкие Анастасии Заворотнюк.

Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк постоянно находился рядом с ней. Ночами Петр Чернышев репетировал, чтобы выступать в ледовых шоу Татьяны Навки, а дни проводил у постели больной супруги в больнице.

Напомним, Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая. 1 июня прошло прощание с ней. На траурной церемонии побывали сотни поклонников актрисы.