«На ладони было кольцо с бриллиантом»: как Чернышев сделал предложение Заворотнюк на Сардинии

Актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев были очень гармоничной и красивой парой. Но их союз разрушила тяжелая болезнь Анастасии Заворотнюк.

Теперь ее тело покоится на Троекуровском кладбище, а он стал вдовцом с пятилетней дочкой на руках. Мила стала настоящим ребенком любви, которая зародилась очень красиво и стремительно и переросла в немного даже сказочную историю.

Анастасия Заворотнюк не скрывала, что была очень счастлива с Петром. В то волшебное для нее время Анастасия Заворотнюк была открыта с поклонниками. Она вспоминала, как романтично сделал ей Петр Чернышев предложение руки и сердца.

Он прилетел на Сардинию, где она в конце августа отдыхала с детьми. Вдвоем они пошли на море. Было прохладно, Анастасия Заворотнюк отказалась купаться, а Петр Чернышев окунулся в море.

«Он пошел в море и, выйдя из воды, подошел и сказал: «Смотри, что я нашел!» На ладони было кольцо с бриллиантом. Так Петя сделал мне предложение», — делилась в интервью еще до своей болезни Анастасия Заворотнюк.

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Петр Чернышев был рядом с Анастасией Заворотнюк до самых последних мгновений ее жизни. Он поддерживал жену во время болезни. И не исключено, что именно благодаря его заботе, она прожила пять лет. Что при таком диагнозе, как у Заворотнюк. большая редкость.