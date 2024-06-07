Водонаева возмутилась тем, что эскортницы не платят налоги: «Они что, какие-то особенные в экономике России?»

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева наблюдает за происходящим на ПМЭФ со своей колокольни. Звезду телестройки задело то обстоятельство, как открыто в связи с престижным экономическим мероприятием говорится о девушках из эскорта.
Никто и не думает скрывать, что жрицы любви обожают посещать такие форумы. Ведь в них всегда принимают участие успешные мужчины.
Однако Алену Водонаеву возмутило не столько присутствие эскортниц на престижных мероприятиях, сколько тот факт, что эти девушки не платят налоги в казну.
«Они что, какие-то особенные в экономике России? Эта профессия не легализована в нашей стране официально, но при этом она есть, никто этого не скрывает и все об этом знают и говорят. Почему мы платим налоги, а они нет?!» — написала Водонаева в микроблоге.
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