Родные Заворотнюк об отношении медсестер к ее мужу: «Бежали разогревать еду и пытались накормить его»

Фигурист Петр Чернышев все пять лет был рядом со своей боровшейся с раком женой Анастасией Заворотнюк. В те дни, когда она находилась в клинике, он тоже буквально жил там. По ночам Петр Чернышев тренировался, чтобы выступать в ледовых шоу Татьяны Навки, а днем проводил время рядом с любимой женой в больнице.

В социальных сетях родственники Анастасии Заворотнюк рассказали, как относился к Петру Чернышеву персонал клиники.

По их словам, врачи специально сдвигали время обхода, чтобы Петр Чернышев успевал вернуться с ночных тренировок. А медсестры старались подкормить Петра, который сильно исхудал и осунулся за время болезни Анастасии Заворотнюк.

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