Родные Заворотнюк рассказали о ее словах нейрохирургу: «Вашими руками действует Господь Бог»

Спустя девять дней после кончины актрисы Анастасии Заворотнюк ее близкие начали делиться некоторыми подробностями последних лет жизни звезды.

Так, в микроблоге, посвященном Анастасии Заворотнюк, который ведут родные актрисы, появилась информация о том, где именно она проходила лечение. Озвучены и имена врачей, долгие пять лет помогавших Анастасии Заворотнюк продлить ее дни.

Родственники Анастасии Заворотнюк выразили особую благодарность нейрохирургу Алексею Кривошапкину. По их словам, он взялся оперировать знаменитость, когда остальные отказались.

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При этом близкие Заворотнюк рассекретили детали ее беседы с доктором, который продлил ее жизнь.