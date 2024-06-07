Владимир Машков стал директором театра «Современник»

Стало известно о кадровых перестановках в ряде ведущих театров города Москвы. Так, на пост директора «Современника» назначен актер и режиссер Владимир Машков.

Евгений Герасимов займет пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры, а муж Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов возглавит труппу театра Романа Виктюка, став худруком этого учреждения культуры. Интересно, что при этом вновь назначенные руководители театров не покидают свои прежние посты, а сохраняют их за собой.

То есть, фактически, все трое будут управлять двумя учреждениями культуры, продолжая оставаться их худруками. Владимир Машков — Московского театра Олега Табакова, Евгений Герасимов — Театра на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — Театра на Малой Бронной.

Сообщается, что в ближайшее время состоятся встречи с коллективами театров, во время которых артистам будут представлены новые руководители.

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По некоторым данным, возглавить учреждения культуры доверено именно этим режиссерам, поскольку в своих театрах они сумели выстроить эффективную систему и повысили их популярность у поклонников.

По материалам mos.ru