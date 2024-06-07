Близкие Заворотнюк о нейрохирурге: «Совершил почти невозможное, когда все остальные отказались даже пробовать»

Семья Анастасии Заворотнюк во время болезни актрисы вела блог, в котором периодически рассказывала о состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Теперь же, когда после кончины Анастасии Заворотнюк прошло девять дней, ее близкие решили поблагодарить докторов, которые на протяжении пяти лет лечили актрису, помогая ей противостоять тяжелой болезни.

Семья Анастасии Заворотнюк выразила особую благодарность нейрохирургу, который оперировал актрису, при том, что многие отказались это делать из-за сложности ситуации.

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«Волшебник, удивительный человек, великолепный нейрохирург, который совершил почти невозможное, когда все остальные отказывались даже пробовать, — Алексей Леонидович Кривошапкин», — написали близкие Анастасии Заворотнюк в микроблоге.

Семья актрисы уверена, что благодаря профессиональным и смелым действиям медиков были продлены дни Анастасии Заворотнюк. Звезда прожила пять лет, борясь с опухолью мозга, что при таком диагнозе очень весомый срок.

«Благодаря Вам у нее были эти пять лет. Ваша команда — Алексей Гайтан, Элвадас Чеснулис, Глеб Сергеев, Орхан Абдуллаев, Игорь Савицкий. Низкий поклон», — добавили родные Анастасии Заворотнюк в микроблоге.

Напомним, о том, что Анастасии Заворотнюк не стало, ее семья сообщила рано утром 30 мая. А в первый день лета состоялось прощание с актрисой, на которое пришли сотни ее поклонников.