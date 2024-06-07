В пышном платье с принтом «мильфлер», на голове белая косыночка: Саша Артемова из «Дома-2» показала подросшую дочку

Саша Артемова. Фото: соцсети Саши Артемовой

Бывшая участница реалити-шоу Саша Артемова тщательно продумывает образы своей наследницы.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Артемова с пеленок растит дочь модницей. Саша Артемова признается, что может часами выбирать малышке наряды.

«Честно признаться, только своей доченьке я могу выбирать часами обувь с огромным удовольствием», — поделилась Саша Артемова в микроблоге.

Она призналась, что предпочитает покупать дочери обувь в определенном магазине.
 

«У нас уже собрана целая коллекция с самого рождения», —  добавила Саша Артемова.

Этот пост она сопроводила кадрами с участием дочери, которые сделала в магазине обуви. На шопинг она стильно нарядила малышку. Девочка облачена в пышное платье с воланами и принтом «мильфлер». Голову маленькой модницы покрывает белая косыночка, на ножках  — туфельки с кружевными носочками.

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Саша Артемова показала дочку. Фото: соцсети Саши Артемовой

Дочери Саши Артемовой от Жени Кузина в этом году исполнится уже пять лет. За это время родители ни разу не показали в соцсети лица девочки и не озвучили ее имя.

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