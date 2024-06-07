В пышном платье с принтом «мильфлер», на голове белая косыночка: Саша Артемова из «Дома-2» показала подросшую дочку

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Артемова с пеленок растит дочь модницей. Саша Артемова признается, что может часами выбирать малышке наряды.

«Честно признаться, только своей доченьке я могу выбирать часами обувь с огромным удовольствием», — поделилась Саша Артемова в микроблоге.

Она призналась, что предпочитает покупать дочери обувь в определенном магазине.



«У нас уже собрана целая коллекция с самого рождения», — добавила Саша Артемова.

Этот пост она сопроводила кадрами с участием дочери, которые сделала в магазине обуви. На шопинг она стильно нарядила малышку. Девочка облачена в пышное платье с воланами и принтом «мильфлер». Голову маленькой модницы покрывает белая косыночка, на ножках — туфельки с кружевными носочками.