Семья Заворотнюк опровергла, что она была в хосписе: «Петр бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил»

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировала появлявшиеся в прессе сообщения о том, что свои последние дни звезда сериала «Моя прекрасная няня» провела в хосписе.
Как оказалось, эти сообщения не соответствовали действительности. В микроблоге в социальной сети, который посвящен Анастасии Заворотнюк, от имени ее близких сделано заявление, в котором особенно подчеркивается, что за актрисой ухаживал и все время был рядом практически неотлучно ее муж, фигурист Петр Чернышев.
«Наша Настя никогда не была в хосписе. Петр бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил», — говорится в сообщении.
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Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после борьбы с онкологическим заболеванием. 1 мая актрису похоронили на Троекуровском кладбище столицы.
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