Победительницей конкурса красоты в Америке стала девушка весом более 100 килограммов

Для многих даже в Америке стали большой неожиданностью результаты конкурса красоты «Мисс Алабама». Победу в состязании самых очаровательных девушек штата одержала дама с нестандартной внешностью, вес которой перевалил далеко за 100 килограммов.

Звание «Мисс Алабама» и корону главной красавицы этого южного штата завоевала 23-летняя плюс-сайз модель Сара Милликен. Теперь девушка готовится к конкурсу «Мисс Америка», который состоится во Флориде в День благодарения.