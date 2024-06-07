Победительницей конкурса красоты в Америке стала девушка весом более 100 килограммов

Для многих даже в Америке стали большой неожиданностью результаты конкурса красоты «Мисс Алабама». Победу в состязании самых очаровательных девушек штата одержала дама с нестандартной внешностью, вес которой перевалил далеко за 100 килограммов.
Звание «Мисс Алабама» и корону главной красавицы этого южного штата завоевала 23-летняя плюс-сайз модель Сара Милликен. Теперь девушка готовится к конкурсу «Мисс Америка», который состоится во Флориде в День благодарения.
«Мисс Алабама» Сара Милликен. Фото: соцсети Сары Милликен
Из-за того, что для победительницы конкурса красоты Сара Милликен выглядит весьма нестандартно, ее уже начали травить в соцсетях. Сару назвали «нездоровым смущением». Многие интересуются, действительно ли в Алабаме именно такие девушки считаются красивыми.
Но Сара Милликен полна решимости идти дальше и уже успела заявить в прессе, что подобные выпады ее задевают всего на пять минут.
По материалам mail.online
А так выглядят победительницы «Мисс Алабама» с 2020 по 2023 годы. Фото: скрин missalabamausa.com
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