Тигран Салибеков и Вика Лысковец покинули «Дом-2» с новорожденным сыном

Тигран Салибеков и Вика Лысковец покинули «Дом-2» вместе с новорожденным сыном Леоном. Тигран Салибеков не смог найти общий язык с тещей Вероникой.

Мама Вики Лысковец приехала на телестройку, чтобы помогать паре справляться с новорожденным малышом, которого они привели прямо из роддома под камеры. Потом Вероника заявила, что останется на проекте и будет устраивать под камерами свою личную жизнь.

Тиграна Салибекова присутствие тещи на проекте и так сильно триггерило, а тут еще и такие намерения Вероники, с которой он не поладил с практически с самого начала их знакомства. На проекте Салибеков начал плести против тещи интриги.

Так, Вероника рассказала на Лобном, что Тигран уверял ее в том, что другие участники реалити-шоу пытаются ее слить с проекта. И будет лучше, если она уйдет сама.

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Не желая находиться на одной территории с тещей, Тигран Салибеков собрал вещи и уехал с телестройки. Потом вернулся и убедил уйти за ним Вику Лысковец. Та собрала вещи и ушла вместе с сыном и мужем.

Салибеков и Лысковец пока никак не прокомментировали свой демарш. В их микроблогах тишина.