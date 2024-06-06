Равшана Куркова заявила, что сын ревнует ее к годовалой сестренке: «Может отобрать мишку»

Равшана Куркова с сыном. Фото: соцсети Равшаны Курковой

Равшана Куркова рассказала, что сложно растить погодок. Актриса делает все, чтобы не кричать на своих детей.

Равшана Куркорова уже давно стала мамой. Она растит сына Гаспара, которому скоро будет 4 года. А весной 2023 года у нее родилась дочка Самира. Артистка занимается наследниками сама. Она водит старшего сына на секции. Также артистка уверена, что им надо показывать хороший пример, поэтому регулярно занимается спортом. В передаче «Кино в деталях» она заявила, что ее жизнь сильно изменилась. Федор Бондарчук спросил ее, кричит ли она на своих детей. 

«Я могу повысить голос на ребенка, но в основном я говорю так: «Смотри, какие глаза у меня! Посмотри». Сын ревнует. Периодически может отобрать мишку у сестренки. 

Я делаю большие удивленные глаза, он правда смеется надо мной. «Гаспар, посмотри, какие у мамы стали глаза круглые большие. Удивлена я такому! А-та-та!» Я никогда не орала – Боже упаси.

Они же люди. Тем более, ты мужчину воспитываешь. На мальчиков вообще нельзя орать. Надо договариваться. Это очень сложно. Это еще и нечестно. Какого роста ты, и какого роста он. 

И я говорю, почему нельзя обижать сестренку – не просто, потому что она маленькая, а ты большой. Он тоже маленький. А потому что, во-первых, ты мужчина. Она – девочка. Я говорю: «То что родилась сестренка, мама тебя меньше любить не стала. Просто появился еще один человек, который тебя любит. Не обижай ее. Когда она вырастет будет с тобой дружить», – поделилась звезда. 

Она также рассказала, что у Гаспара появилось новое слово – бессовестный. По ее словам, недавно мальчик возмутился, что в доме закрыли хлебобулочный магазин. 

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