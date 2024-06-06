Равшана Куркова заявила, что сын ревнует ее к годовалой сестренке: «Может отобрать мишку»

Равшана Куркорова уже давно стала мамой. Она растит сына Гаспара, которому скоро будет 4 года. А весной 2023 года у нее родилась дочка Самира. Артистка занимается наследниками сама. Она водит старшего сына на секции. Также артистка уверена, что им надо показывать хороший пример, поэтому регулярно занимается спортом. В передаче «Кино в деталях» она заявила, что ее жизнь сильно изменилась. Федор Бондарчук спросил ее, кричит ли она на своих детей.

«Я могу повысить голос на ребенка, но в основном я говорю так: «Смотри, какие глаза у меня! Посмотри». Сын ревнует. Периодически может отобрать мишку у сестренки.

Я делаю большие удивленные глаза, он правда смеется надо мной. «Гаспар, посмотри, какие у мамы стали глаза круглые большие. Удивлена я такому! А-та-та!» Я никогда не орала – Боже упаси.

Они же люди. Тем более, ты мужчину воспитываешь. На мальчиков вообще нельзя орать. Надо договариваться. Это очень сложно. Это еще и нечестно. Какого роста ты, и какого роста он.

И я говорю, почему нельзя обижать сестренку – не просто, потому что она маленькая, а ты большой. Он тоже маленький. А потому что, во-первых, ты мужчина. Она – девочка. Я говорю: «То что родилась сестренка, мама тебя меньше любить не стала. Просто появился еще один человек, который тебя любит. Не обижай ее. Когда она вырастет будет с тобой дружить», – поделилась звезда.