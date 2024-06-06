Равшана Куркова призналась, что сын впервые увидел ее на экране: «Хвастается мной»

Равшана Куркова редкий гость на светских раутах. Она с юных лет снимается в кино, но ведет достаточно закрытый образ жизни. Актрисе удавалось скрыть рождение первенца – сына Гаспара. А в 2023 году у нее появилась дочка Самира. В передаче «Кино в деталях» Равшана Куркова рассказала, что теперь стремится все свободное время посвящать наследникам.

В беседе с Федором Бондарчуком артистка призналась, что не стала брать старшего наследника на съемки шоу «Суперниндзя», ведущей которого она стала.

«Я не повезла его на съемки на эти, потому что никакого внимания я бы ему не уделила. Мы по 16 часов стояли, писали программу. Но я так вдохновилась тем, что увидела, какие детки. Спортсмены, атлеты, кто серьезно относятся к спорту, у них другие глаза. Сейчас Гаспарик подрастет. Я знаю, что с 4 лет можно на «Ниндзя». Сына зовут Гаспар. Я назвала его в честь французского актера Гаспара Ульеля, которого я очень люблю. Мне очень нравится имя Гаспар. Красивое, ему очень подходит, мне кажется. Дочку зовут Самира — означает хорошо, красиво говорящая», — поделилась звезда.

Бондарчук спросил, видел ли сын свою маму в кино. Равшана Куркова призналась, что старалась оттянуть этот момент. Артистка предпочитает читать с наследником книжки, а не сидеть у телевизора. Однако недавно он увидел шоу с мамой.

«Он посмотрел минут 10 первого выпуска «Суперниндзя». Очень сильно удивился, так впечатлился. Я знаю, что он говорит детям на площадке: Моя мама Равшана, и она «суперниндзя». Даже когда его не спрашивают, он догоняет детей и хвастается мной», — пояснила артистка.