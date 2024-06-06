«Шесть лет без тебя»: дочь Кирилла Сафонова показала маму, умершую в 42 года в Израиле

Кирилл Сафонов состоит в браке с экс-солисткой группы «Фабрика» Сашей Савельевой. Многие считают их идеальной парой. У супругов растет сын Леон, которому пять лет.

В первом браке Сафонова на свет появилась дочка Анастасия, с ее мамой актер развелся в 2001 году. А в 2018 году бывшая жена Кирилла Сафонова умерла.

Взрослая наследница Сафонова живет в США, но часто видится с отцом, который недавно переехал в Израиль.

5 июня Анастасия почтила память своей матери Елены. Дочка Сафонова выложила редкое фото покойной родительницы. В кадре Елена позирует в черном платье. Для всех очевидно, что Елена была настоящей красавицей.