«Шесть лет без тебя»: дочь Кирилла Сафонова показала маму, умершую в 42 года в Израиле

Кирилл Сафонов с дочкой. Фото: соцсети Анастасии Сафоновой

Анастасия Сафонова почтила память мамы.

Кирилл Сафонов состоит в браке с экс-солисткой группы «Фабрика» Сашей Савельевой. Многие считают их идеальной парой. У супругов растет сын Леон, которому пять лет. 

В первом браке Сафонова на свет появилась дочка Анастасия, с ее мамой актер развелся в 2001 году. А в 2018 году бывшая жена Кирилла Сафонова умерла. 

Взрослая наследница Сафонова живет в США, но часто видится с отцом, который недавно переехал в Израиль. 

5 июня Анастасия почтила память своей матери Елены. Дочка Сафонова выложила редкое фото покойной родительницы. В кадре Елена позирует в черном платье. Для всех очевидно, что Елена была настоящей красавицей.

«Сегодня шесть лет без тебя. Я скучаю по тебе каждый день, мама», — написала Анастасия на английском языке.

Первая жена Кирилла Сафонова. Фото: соцсети Насти Сафоновой

К слову, у Анастасии с молодой женой отца Сашей Савельевой хорошие отношения.

Напомним, что второй муж Елены признавался, что причиной ее смерти стала алкогольная зависимость. На этой почве у нее также разладились отношения с дочкой. 

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