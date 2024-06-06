«Шесть лет без тебя»: дочь Кирилла Сафонова показала маму, умершую в 42 года в Израиле

Кирилл Сафонов состоит в браке с экс-солисткой группы «Фабрика» Сашей Савельевой. Многие считают их идеальной парой. У супругов растет сын Леон, которому пять лет.
В первом браке Сафонова на свет появилась дочка Анастасия, с ее мамой актер развелся в 2001 году. А в 2018 году бывшая жена Кирилла Сафонова умерла.
Взрослая наследница Сафонова живет в США, но часто видится с отцом, который недавно переехал в Израиль.
5 июня Анастасия почтила память своей матери Елены. Дочка Сафонова выложила редкое фото покойной родительницы. В кадре Елена позирует в черном платье. Для всех очевидно, что Елена была настоящей красавицей.
«Сегодня шесть лет без тебя. Я скучаю по тебе каждый день, мама», — написала Анастасия на английском языке.
Первая жена Кирилла Сафонова. Фото: соцсети Насти Сафоновой
К слову, у Анастасии с молодой женой отца Сашей Савельевой хорошие отношения.
Напомним, что второй муж Елены признавался, что причиной ее смерти стала алкогольная зависимость. На этой почве у нее также разладились отношения с дочкой.
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