Агата Муцениеце пешком пересекла границу с Латвией, чтобы вернуться в Россию

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. Она признавалась, что работает в Россию, но не получила гражданство. Также у ее детей от Павла Прилучного, сына Тимофея и дочки Мии, есть два паспорта. Не так давно актриса возила их в Латвию, чтобы старший наследник обновил свой паспорт. Мама и сестры Агаты Муцениеце живут за границей, и актриса каждый год старается к ним ездить.

На днях у Агаты выдалось свободное время. Она поехала в деревню к родным с детьми, а 5 июня актриса решила вернуться. Пока дочку с сыном она оставила в Латвии. Звезда пришлось пешком переходить через границу.