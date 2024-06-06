Агата Муцениеце пешком пересекла границу с Латвией, чтобы вернуться в Россию

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. Она признавалась, что работает в Россию, но не получила гражданство. Также у ее детей от Павла Прилучного, сына Тимофея и дочки Мии, есть два паспорта. Не так давно актриса возила их в Латвию, чтобы старший наследник обновил свой паспорт. Мама и сестры Агаты Муцениеце живут за границей, и актриса каждый год старается к ним ездить.
На днях у Агаты выдалось свободное время. Она поехала в деревню к родным с детьми, а 5 июня актриса решила вернуться. Пока дочку с сыном она оставила в Латвии. Звезда пришлось пешком переходить через границу.
«Почему-то каждый раз пересекаю границу пешкодралом. Ну ладно, своя романтика тоже в этом есть, погулять пешком по границе, когда, если не сейчас?» — сказала артистка.
Потом Муцениеце села на самолет. Она посетовала, что в Москве солнечная погода сменилась грозой. Это расстроило артистку.
Напомним, что у Агаты Муцениеце идут суды с Павлом Прилучным. Сначала она просила увеличить алименты на детей. А недавно Павел Прилучный подал иск, касающийся детей. Возможно, он хочет, чтобы наследники жили с ним.
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Агата Муцениеце вернулась в Москву. Фото: соцсети Агаты Муцениеце
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