Даня Милохин о возвращении в Россию: «Не могу быть полностью уверен, что меня там тепло встретят»

Даня Милохин некоторое время назад уехал из России. Сейчас он живет в Дубае, где стал боксером. Милохин уже даже принял участие в первом бое, который выиграл. А на днях появились слухи, что звезда соцсетей решил вернуться в Россию. Во время стрима Даня Милохин продемонстрировал российский флаг.

«Он у меня висит в отдельном месте. На полочке за телевизором. Я не буду с ним весь стрим сидеть, просто покажу, что он у меня есть. Делайте скрины», — заявил Даня Милохин.

При этом блогер пояснил, что у него есть ностальгия по родине, но возвращаться пока он не намерен.

«Я в Москву не собираюсь. Не могу быть полностью уверен, что меня там тепло встретят», — высказался Милохин.

Напомним, что Даня Милохин сейчас зарабатывает на редких корпоративах, а также живет за счет донатов, которые получает во время прямых эфиров. Блогер снимает квартиру в Дубае. Он признался, что там не так популярен, как ему бы хотелось. Даня Милохин мечтает поехать в США, но пока у него нет визы.