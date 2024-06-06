Лепс высказался о наряде Бузовой на концерте в Уфе: «Это личное дело каждого»

Ольга Бузова недавно оказалась в центре скандала. Она выбрала вызывающий наряд для выступления в Уфе в День защиты детей. У горожан это вызвало негодование. Примечательно, что многие стали призывать, чтобы артистку оштрафовали за такое появление в публичном месте. Ольга Бузова принесла извинения. При этом она отметила, что у концерта были возрастные ограничения.

А также Ольга Бузова подчеркнула, что тайминг выступления был расписан, поэтому те, кто не является поклонником ее творчества, могли бы пропустить выступление.

Григорий Лепс, который приехал на ПМЭФ-2024, высказался о наряде Ольги Бузовой, вызвавшем такой резонанс. Он не стал осуждать Ольгу Бузову, но дал понять, что певица не учла, на каком мероприятие выступала.

«Это личное дело каждого, но нужно отталкиваться от мероприятия, на котором ты работаешь, и смотреть за тем, чтобы это не вызывало какой-то негативный резонанс», – пояснил певец, пишет SPB.KP.RU.