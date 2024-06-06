Актриса Анастасия Голикова погибла в Царском Селе из-за опрокинувшегося понтона

6 июня случилась трагедия. На Большом пруду в Екатерининском парке на территории Царского Села в Санкт-Петербурге готовились к мероприятию по случаю дня рождения Александра Пушкина. Однако понтон перевернулся, когда выполнял поворот. В этот момент на нем находилось 24 человека.

В больницу попали четыре человека. Среди них была 28-летняя актриса Анастасия Голикова. Врачам не удалось ее спасти. Также отмечается, что у других госпитализированных диагностировано переохлаждение. А у 36-летней женщины — перелом двух пальцев на ноге.

Отмечается, что понтон опрокинулся, так как был перегруз.

Анастасия Голикова всего десять дней не дожила до своего 29-го дня рождения. Она играла на сцене Театра Вахтангова и Театра наций. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели актрисы, пишет РЕН ТВ.