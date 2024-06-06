Топурия в честь дня рождения мужа показала фото Деньгова с подросшим сыном

Кети Топурия не скрывает, что для нее очень важна семья. В 2020 году она сыграла свадьбу с дипломатом Львом Деньговым. До этого около двух лет певица строила с ним отношения. Она подарила ему сына Адама. А недавно артистка объявила, что снова беременна. Пока она не говорил о том, какого пола ее будущий ребенок. Солистка «А’Студио» уже скоро снова станет мамой.
А 6 июня Кети Топурия поздравила своего мужа с днем рождения. Звезда выложила редкое фото, на котором Деньгов запечатлен на борту частного самолета. В этот момент он играл со своим трехлетним сыном.
«С днем рождения любовь моя! Все пожелания я тебе на ушко скажу, а вообще самое главное что я хочу тебе сказать это «Спасибо», – написала Кети.
Лев Деньгов с сыном. Фото: соцсети Кети Топурии
Многие присоединились к поздравлениям.
Напомним, что Кети Топурии есть дочка Оливия от первого брака. Она также подружилась с детьми своего мужа от прошлых отношений. Сама Топурия не раз говорила, что хочет стать многодетной мамой. Она мечтала, чтобы у нее было три ребенка.
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