Сати Казанова перестала скрывать беременность: «Долгожданное и вымоленное чудо»

Друзья и поклонники стали поздравлять артистку. По всей видимости, Казанова станет мамой уже в конце лета. Она пока не раскрывает пол будущего ребенка.

Напомним, что певица устроила красивую свадьбу с мужем. Звезда признавалась, что сначала переписывалась с будущим супругом, а потом они стали видеться. Между ними возникли сильные чувства.