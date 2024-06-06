Сати Казанова перестала скрывать беременность: «Долгожданное и вымоленное чудо»

Сати Казанова уже шесть лет состоит в браке с итальянцем Стефани Тиоццо. Она много времени уделяет духовным практикам и своей карьере. А в последнее время артистка редко выходила в свет. Оказалось, что это было не просто так. Певица 6 июня перестала скрывать свою беременность. В соцсети она выложила трогательные кадры, на которых в нежных платьях продемонстрировала округлившийся живот. Сати находится уже на большом сроке беременности.
«Очень долгожданное и вымоленное чудо. И дар! Когда-нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было… А пока просто пожелайте нам здоровья и сил», – поделилась Сати Казанова.
Сати Казанова показала живот. Фото: соцсети Сати Казановой
Друзья и поклонники стали поздравлять артистку. По всей видимости, Казанова станет мамой уже в конце лета. Она пока не раскрывает пол будущего ребенка.
Напомним, что певица устроила красивую свадьбу с мужем. Звезда признавалась, что сначала переписывалась с будущим супругом, а потом они стали видеться. Между ними возникли сильные чувства.
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