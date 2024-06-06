Семья Заворотнюк заявила, что за нее каждый день молились в разных монастырях мира

Анастасия Заворотнюк умерла девять дней назад. Последние пять лет жизни стали для нее тяжелыми, так как она боролась с раком. Актриса перепробовала разные методы лечения. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» не появлялась на публике. Никто кроме родных не знал, ка кона выглядит, в каком состоянии находится.

На девятый день после ухода Анастасии Заворотнюк из жизни ее родные поблагодарили всех, кто оказывал им поддержку. Они признались, что люди со всего мира передавали лекарства, разные чудодейственные фрукты и присылали письма со словами поддержки. К тому же, все пять лет, которые Анастасия Заворотнюк боролась за свою жизнь, многие молились за здравие актрисы.

«Спасибо всем монастырям во многих странах мира, в которых каждый день в 9 часов вечера шли службы, где молились о здравии Анастасии. Отдельное спасибо Покровскому монастырю и игумении Феофании за такое ценное внимание и участие, за любовь к Насте и духовную поддержку Петра и Милочки», — написали родные звезды.

Добавим, что Петр Чернышев постоянно был рядом с женой. Он оказывал ей поддержку во время лечения.