Навка разрешала мужу Заворотнюк Чернышеву репетировать ночью: «Мог целый день проводить рядом с Настей»

Петр Чернышев постоянно был рядом с женой. Фото: Global Look Press

Спустя девять дней после смерти Анастасии Заворотнюк ее родные выразили всем благодарность за поддержку.

6 июня отмечается девять дней с момента, как не стало актрисы Анастасии Заворотнюк. Родные актрисы в этот скорбный день разместили в соцсети пост, в котором поблагодарили всех, кто переживал за Анастасию и помогал актрисе и ее семье.

Оказалось, что для Анастасии Заворотнюк привозили лекарства из разных стран и даже экзотический фрукт, который повышает иммунитет во время борьбы с раком. Дети из детских домов писали для Анастасии Заворотнюк письма. А прославленная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне продюсер ледовых шоу Татьяна Навка пошла навстречу мужу Анастасии Заворотнюк Петру Чернышеву, который участвует в ее спектаклях на льду. 

«Спасибо коллективу ледового театра Татьяны Навки и Петра Чернышева за то, что всегда относились с пониманием и репетировали все шоу по ночам, чтобы Петр мог целый день проводить рядом с Настей», – написали родные звезды. 

Также было отмечено, что актриса ценила все слова, которые ей писали коллеги и разные известные люди. 

Напомним, что тело Анастасии Заворотнюк предали земле на Троекуровском кладбище, на аллее деятелей искусств. 

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