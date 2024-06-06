Навка разрешала мужу Заворотнюк Чернышеву репетировать ночью: «Мог целый день проводить рядом с Настей»

6 июня отмечается девять дней с момента, как не стало актрисы Анастасии Заворотнюк. Родные актрисы в этот скорбный день разместили в соцсети пост, в котором поблагодарили всех, кто переживал за Анастасию и помогал актрисе и ее семье.

Оказалось, что для Анастасии Заворотнюк привозили лекарства из разных стран и даже экзотический фрукт, который повышает иммунитет во время борьбы с раком. Дети из детских домов писали для Анастасии Заворотнюк письма. А прославленная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне продюсер ледовых шоу Татьяна Навка пошла навстречу мужу Анастасии Заворотнюк Петру Чернышеву, который участвует в ее спектаклях на льду.

«Спасибо коллективу ледового театра Татьяны Навки и Петра Чернышева за то, что всегда относились с пониманием и репетировали все шоу по ночам, чтобы Петр мог целый день проводить рядом с Настей», – написали родные звезды.

Также было отмечено, что актриса ценила все слова, которые ей писали коллеги и разные известные люди.

Напомним, что тело Анастасии Заворотнюк предали земле на Троекуровском кладбище, на аллее деятелей искусств.