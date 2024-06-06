Анастасии Заворотнюк помогали люди из разных стран: «Привозили необходимые лекарства»

6 июня родные Анастасии Заворотнюк напомнили, что прошло девять дней со дня ее ухода из жизни.

Семья артистки поблагодарила всех за поддержку в это сложное для них время. Близкие Анастасии Заворотнюк признались, что до последнего верили в чудо. Родные Анастасии рассказали, что актрисе пытались помочь люди из разных уголков планеты.

«Замечательная девушка из Папуа Новая Гвинея везла в Москву какой-то чудодейственный фрукт, поднимающий иммунитет при онкологии. Огромное количество знакомых и едва знакомых людей привозили из разных стран необходимые лекарства. Детки, которым когда-то наша Настя помогала справиться с тяжелыми заболеваниями, держала их за руки и делилась своей энергией, предлагали приехать и дать ей теперь уже свои силы», – поделились родные Анастасии Заворотнюк в соцсети.

Семья звезды попросила помолиться за актрису и вспомнить ее добрым словом. Напомним, что исполнительницу главной роли в «Моей прекрасной няне» Анастасию Завортнюк похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище. Муж артистки Петр Чернышев много плакал во время прощания с ней. Он растит пятилетнюю дочку Милу. Также у Заворотнюк есть дети от прошлых отношений Анна и Майкл.