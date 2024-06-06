Алсу разъехалась с мужем полгода назад: «Ян давно появлялся в семейном гнездышке только наездами»

Певица Алсу уже много лет выступает на сцене. Для многих мужчин Алсу — воплощенный идеал женственности,, ее супругу Яну Абрамову многие завидовали.

Певица Алсу недавно подала на развод. При этом, ранее она опровергала слухи, что у них с мужем проблемы в отношениях. На деле же оказалось, что супруги перестали жить вместе еще в конце 2023 года.

Тогда артистка в отпуске была без обручального кольца. Она стала чаще видеться с подругами и активно выступать на сцене. В окружении пары заверяют, что Алсу просто не могла терпеть поведение мужа.

«На данный момент они не живут вместе более полугода. Ян давно появлялся в семейном гнездышке только наездами. И Алсу с таким положением дел была абсолютно не согласна. Постоянные скандалы ничего не меняли, поэтому она решила завершить эти отношения, которые все равно зашли в тупик», — заявил источник «СтарХиту».

Скоро будет рассмотрено заявление на развод. Паре дадут еще две недели на обдумывание, так как у них есть несовершеннолетние дети. Потом суды могут затянуться, если Алсу и Абрамов будут делить совместно нажитое имущество.