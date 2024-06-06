«Останкино» намерено взыскать 9 млн рублей с компании Дроздова, выпускавшей «В мире животных»

Николай Дроздов запомнился зрителям своими работами. Он вел передачу «В мире животных», которую снимала его телерадиокомпания АСС-ТВ. Недавно «Останкино» подало в суд на компанию Дроздова с требованием выплатить долг в размере 9 млн рублей. Речь идет про задолженность по договору, которая копилась с 2017 по 2018 годы.

Примечательно, что телерадиокомпания выпускала в 90-х такие передачи, как «Очевидное – невероятное», «Клуб путешественников» и другие проекты. Но с 2018 года съемки были остановлены.

Телецентр выиграл суд. Уже подключены приставы. Однако у телерадиокомпании Дроздова ничего нет. Была запущена процедура банкротства, так как фирмы практически не существует. Счета АСС-ТВ заблокированы. А вот сам телеведущий уже давно лечится от рака. 86-летний Николай Николаевич недавно прошел очередную терапию и теперь восстанавливается на даче, где за ним ухаживает жена, пишет Телеграм-канал Shot.