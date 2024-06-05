Телегин проиграл суд Пелагее и задолжал певице 59 миллионов рублей

Пелагея четыре года назад развелась с Иваном Телегиным. Она стала сама воспитывать дочку Таисию. Сначала хоккеист навещал дочку. Но потом он стал жить с новой возлюбленной Марией. Они сыграли свадьбу, а потом у них родился ребенок. После этого спортсмен не приходил к наследнице. Но на днях певица узнала, что он подготовил им неприятный сюрприз. Когда Пелагея хотела вывести дочку на море в Турцию, ее остановили в аэропорту. Телегин оформил запрет на вывоз ребенка, который может снять только он.

Это расстроило артистку. Таисия, которой всего семь лет, горько плакала из-за поступка отца. Оказалось, что в этом году бывшие супруги не раз судились. Иван подал в суд на уменьшение алиментов. Ранее он платил больше 800 тысяч рублей в месяц, а потом сумма снизилась до 500 тысяч. Суд пошел ему на встречу, когда хоккеист стал платить алименты другой экс-возлюбленной, которая растит от него сына Марка. Однако в 2023 году решение суда было пересмотрено. Телегин платил алименты дочери в размере 25%. А станет платить двум детям по 16,5%, что составит около 400 тысяч рублей.

Также уже почти пять лет бывшие супруги делят имущество. Предметом спора стал особняк на Новой Риге, который стоит около 100 млн рублей, он был куплен в ипотеку. Дом между ними поделил пополам, но возникают споры касательного того, кто платит ипотеку. Выяснилось, что за Телегиным числится долг «имущественного характера» в размере 59 миллионов 669 тысяч рублей. Неизвестно, это ипотечные платежи или другая сумма, которую он задолжал Пелагее, пишет KP.RU.