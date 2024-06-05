Роман Капаклы о знакомстве с мамой Тани Мусульбес: «Родителям с нами не жить!»

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес, которая находится на финальной стадии беременности, представила маме отца своего будущего ребенка Романа Капаклы.

Знакомство тещи и зятя произошло во время отдыха в Турции, куда прилетела мама Тани Мусульбес со своим младшим сыном. Место, время и атмосфера для того, чтобы представить друг другу будущую родню, было выбрано верно.

Роман Капаклы в микроблоге дал понять, что все прошло идеально. По его словам, он сумел произвести на тещу приятное впечатление. Капаклы признался, что очень переживал, а сумеет ли он поладить с мамой своей избранницы. Ведь с предыдущей тещей, мамой Марины Африкантовой отношения у него с самого начала были сложными.

Татьяна Африкантова была недовольна зятем, который к тому же, разбил дорогущую машину ее дочери и чуть не погубил саму Марину, устроив аварию. Напомним, Рома Капаклы гнал на трассе на «Мерседесе» Марины Африкантовой и спровоцировал страшное ДТП.