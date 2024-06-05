Бывший возлюбленный Бузовой Дава появился на ПМЭФ-2024 в компании новой спутницы

Давид Манукян, также известный как Дава, недавно поставил точку в отношениях с Ольгой Бузовой. На съемках шоу «Сокровища императора» он оказывал знаки внимания своей бывшей девушке. В итоге телеведущая позволила себя поцеловать.

Потом она призналась, что ничего к нему больше не чувствует. При этом блогер в последние месяцы делился кадрами, на которых отдыхал с девушкой. Многие были уверены, что это Мари Краймбери. Однако они предпочитали не комментировать домыслы общественности.

А 5 июня начался ПМЭФ-2024, где Дава появился с новой спутницей. Его сопровождала стройная брюнетка. Певец должен был выступить с другими спикерами. Но он опоздал, поэтому всем пришлось его ждать.

А девушкой, которая пришла с ним, оказалась стилист и блогер Карина Нигай. Они во время форума сидели вместе, смялись и постоянно шептались. Мероприятие они также покинули вместе. Неизвестно, что связывает Манукяна с участницей шоу «Звезды в Африке».