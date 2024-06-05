Внебрачный сын Жириновского хочет получить дачу отца в Дарьино

Владимир Жириновский умер в апреле 2022 года. У него был брак с Галиной Лебедевой, которая родила ему сына Игоря. также у политика есть внебрачная дочка Анастасия. А теперь Олег Эйдельштейн добился того, что его официально признали внебрачным сыном Жириновского. Об этом было объявлено в Никулинском суде Москвы.

К слову, он тоже занимается политикой и имеет осетинские корни. Статус сына Олег хотел получить, чтобы заниматься дачей отца в Дарьино, где он намерен сделать музей. Однако это часть наследства, на которую претендуют и другие дети Владимира Вольфовича.

«Причиной стал тот факт, что Олег Владимирович занимается музеем Владимира Вольфовича Жириновского, который находится в доме Олега — в Дарьино. Прежде всего для этого Олегу необходимо сейчас статус сына иметь. Сыном он, в принципе, был всегда, и Владимир Вольфович его всегда признавал и приглашал на мероприятия. Ключевая история в том, что, к сожалению, другие дети Жириновского претендует на этот дом. В том числе и те из них, кто находятся за рубежом», — высказался экс-депутат Госдумы Василий Власов, пишет « МК ».

Он также отметил, что Жириновский оставил завещание. Его соратник отметил, что политик оставил около 2 млрд рублей в качестве наследства. Однако он не знает, кто и как сейчас распоряжается этими деньгами. Власов отметил, что Жириновский хотел, чтобы деньгами пользовалась партия. Однако он сомневается, что большую часть наследства ему не захотелось отписать своим детям.