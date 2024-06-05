Жена актера Сердюкова сообщила, что потеряла ребенка и подает на развод из-за измены

Денис Сердюков раньше состоял в отношениях с Ириной Цывиной. Актер не раз появлялся в ток-шоу, где рассказывал о любви к ней. Но в 2019 году она умерла. У него завязались отношения с молодой телеведущей Юлией Голддман. Они сыграли свадьбу и недавно объявили, что ждут ребенка. Однако оказалось, что за последние месяцы многое изменилось. В беседе с журналистами Юлиана призналась, что подала на развод. Она также сообщила, что потеряла ребенка.

«Это действительно большая трагедия для меня в первую очередь, хотя Денис меня даже не поддержал в этой ситуации. Это огромнейшая боль, которая до сих пор не утихает. Я пыталась поначалу его как-то оправдывать, мол, у него что-то происходит в жизни — проблемы, заботы и прочее, но когда я увидела, что он мне изменил на моих же глазах в нашем доме, мне все стало ясно», — высказалась жена Сердюкова, пишет « МК ».

Она отметила, что так шокирована, что ей сложно это выразить словами. Блондинка призналась, что теперь полностью понимает Цывину и ей стало ясно, о чем все говорили, когда актриса умерла.

Голдман заявила, что постарается в кратчайшие сроки оформить развод, так как намерена поставить точку в этих отношениях. Она также пообещала, что расскажет все подробности случившегося, когда сама психологически проработает произошедшее.