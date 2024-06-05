Бородина заявила, что Сивов зомбировал Нюшу: «В здоровых отношениях измен нет»

Ксения Бородина не скрывает, что решила учиться на психолога. Она недавно запустила шоу на YouTube, где обсуждает острые темы с психологом. После двух разводов ей захотелось на особом уровне разбираться в отношениях людей. И на днях вышло интервью Нюши, где она раскрыла подробности развода с Игорем Сивовым. Певица рассказала, что пережила измену, а также решилась на свободные отношения, но в итоге они все равно расстались. Когда об этом услышала Бородина, то была возмущена.

«На мой взгляд, это наглядный пример того, как можно зомбировать человека в отношениях. Ни одна женщина на свете по доброй воле не будет согласна на открытые браки или свободные отношения, тройнички и прочую чушь. Она это делает, потому что думаешь, что таким образом спасает брак! Но это не так. Изменщик все равно останется изменщиком», — заявила телеведущая.

Она также отметила, что не разделяет мнение, которое высказывал Сивов, что человек никому не принадлежит и может делать со своим телом что хочет. По ее мнению, это просто абьюз. Ксения считает, что мужу певицы следовало прийти, сказать об изменах и уйти из семьи, а он решил петь мантры и наслаждаться популярностью. Из-за него Нюша считает, что с ней что-то не так, уверена звезда.

«Все с тобой было хорошо. Ты была живая, яркая, интересная и главное — талантливая. Просто ты попала в лапы не к тому!» — считает Бородина. «В здоровых отношениях нет измен! Есть любовь, уважение и понимание друг друга!» — добавила она.