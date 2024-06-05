Бородина заявила, что Сивов зомбировал Нюшу: «В здоровых отношениях измен нет»

Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что Нюша пережила абьюзерские отношения.

Ксения Бородина не скрывает, что решила учиться на психолога. Она недавно запустила шоу на YouTube, где обсуждает острые темы с психологом. После двух разводов ей захотелось на особом уровне разбираться в отношениях людей. И на днях вышло интервью Нюши, где она раскрыла подробности развода с Игорем Сивовым. Певица рассказала, что пережила измену, а также решилась на свободные отношения, но в итоге они все равно расстались. Когда об этом услышала Бородина, то была возмущена. 

«На мой взгляд, это наглядный пример того, как можно зомбировать человека в отношениях. Ни одна женщина на свете по доброй воле не будет согласна на открытые браки или свободные отношения, тройнички и прочую чушь. Она это делает, потому что думаешь, что таким образом спасает брак! Но это не так. Изменщик все равно останется изменщиком», — заявила телеведущая. 

Она также отметила, что не разделяет мнение, которое высказывал Сивов, что человек никому не принадлежит и может делать со своим телом что хочет. По ее мнению, это просто абьюз. Ксения считает, что мужу певицы следовало прийти, сказать об изменах и уйти из семьи, а он решил петь мантры и наслаждаться популярностью. Из-за него Нюша считает, что с ней что-то не так, уверена звезда. 

«Все с тобой было хорошо. Ты была живая, яркая, интересная и главное — талантливая. Просто ты попала в лапы не к тому!» — считает Бородина. 

«В здоровых отношениях нет измен! Есть любовь, уважение и понимание друг друга!» — добавила она.

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