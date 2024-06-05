Блогер Суворкин: «Говорят, Абрамов лупил Алсу, как боксерскую грушу»

Алсу всегда была эталоном красоты. Также она демонстрировала идеальную семью. Певица 18 лет прожила с банкиром Яном Абрамовым, которому родила троих детей. Но минувшей весной она неожиданно подала на развод. Артистка всего за месяц до этого опровергала слухи, что у нее проблемы в отношениях. Она перестала носить обручальное кольцо. Также Абрамова видели на вертолетной экскурсии с Анастасией Решетовой, бывшей девушкой Тимати. Из-за этого появились слухи, что бизнесмен изменял звезде.

«Об изменах Абрамова еще три года назад было известно. Он ходил налево чаще, чем на работу», — заявил блогер Антон Суворкин.

Он также считает, что в семье Алсу было рукоприкладство. По его словам, об этом говорили в обществе.

«Говорят, Абрамов лупил Алсу, как боксерскую грушу. Скажете, не может такого быть? Какое же должно быть у Алсу терпение, несмотря на то что твой папа нефтяной миллиардер, переживать такое унижение», — высказался блогер.

С ним отчасти согласна продюсер Алина Красная. Она вспомнила свадьбу супругов. По ее словам, тогда Ян уже продемонстрировал непростой нрав. Она заявила, что вооруженная охрана буквально отшвыривала папарацци. Алина считает, что Абрамов поставил жене жесnкие условия, поэтому она долго не выступала на сцене, посвятив себя детям.

«В семье он требовал, судя по всему, полного подчинения», — пояснила Красная.

А поклонника Алсу рассказала, что певица часто приезжает к родителям в Башкирию. Она считает, что артистка делала это, когда ругалась с мужем, пишет KP.RU.