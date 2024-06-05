Ирина Шейк поделилась редкими фото с дочкой Леей от Брэдли Купера: «Берегитесь котиков!»

Ирина Шейк — топ-модель, которая прославилась на весь мир. Российская красавица регулярно участвует в фотосессиях, модных показах. При этом она растит дочку Лею. Малышка родилась, когда Ирина была в отношениях с Брэдли Купером. Раньше модель скрывала свою наследницу. Она не показывала ее публике. Но папарацци регулярно подлавливали звезду, когда она вела ребенка в садик, а потом в школу. Но в начале года Купер привел дочку на красную дорожку.

А теперь сама Шейк выложила фото с малышкой, которые раньше не показывала. На некоторых фото она дурачиться дома с наследницей. Лея то и дело предстает в леопардовых нарядах или с кошачьими ушками на ободке. Модель дала понять, что у них любовь к кошкам.