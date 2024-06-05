Ирина Шейк поделилась редкими фото с дочкой Леей от Брэдли Купера: «Берегитесь котиков!»

Ирина Шейк — топ-модель, которая прославилась на весь мир. Российская красавица регулярно участвует в фотосессиях, модных показах. При этом она растит дочку Лею. Малышка родилась, когда Ирина была в отношениях с Брэдли Купером. Раньше модель скрывала свою наследницу. Она не показывала ее публике. Но папарацци регулярно подлавливали звезду, когда она вела ребенка в садик, а потом в школу. Но в начале года Купер привел дочку на красную дорожку.
А теперь сама Шейк выложила фото с малышкой, которые раньше не показывала. На некоторых фото она дурачиться дома с наследницей. Лея то и дело предстает в леопардовых нарядах или с кошачьими ушками на ободке. Модель дала понять, что у них любовь к кошкам.
Ирина Шейк с дочкой. Фото: соцсети Ирины Шейк
На еще дном фото Лея красовалась в леопардовом комбинезоне, сумке с таким же принтом и повязке на голову с пятнышками. Она растет модницей, как мама. Дома у модели даже есть энциклопедия про кошек на русском языке.
«Берегитесь котиков!» — написала Ирина.
Фотографии с дочкой вызвали бурную реакцию. «Прелестницы», написала Юлия Паршута, а Яна Рудковская оставила эмодзи с котами. Свою симпатию выразили Мария Шарапова, Эшли Грэм, Стелла Максвелл, Настасья Самбурская, Елизавета Боярская были в восторге от снимков.
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Лея Купер. Фото: соцсети Ирины Шейк
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