Пелагея отвела дочку на занятия конным спортом после неудачной попытки улететь: «У нас все хорошо»

Пелагея недавно оказалась в непростой ситуации. Она хотела порадовать дочку Таисию, которая окончила первый класс. Девочке подарили путевку в Турцию. Но улететь она не смогла, так как в аэропорту выяснилось, что бывший муж Иван Телегин запретил вывозить ребенка за границу. Артистка засняла, как наследница плакала, когда ее сняли с рейса. Она не понимала, почему папа так поступил.

Но теперь звезда делает все, чтобы поднять настроение семилетней малышке. Накануне певица выложила кадры с манежа. Таисия училась конному спорту. Она была в шлеме верхом на пони.