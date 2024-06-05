Пелагея отвела дочку на занятия конным спортом после неудачной попытки улететь: «У нас все хорошо»

Пелагея недавно оказалась в непростой ситуации. Она хотела порадовать дочку Таисию, которая окончила первый класс. Девочке подарили путевку в Турцию. Но улететь она не смогла, так как в аэропорту выяснилось, что бывший муж Иван Телегин запретил вывозить ребенка за границу. Артистка засняла, как наследница плакала, когда ее сняли с рейса. Она не понимала, почему папа так поступил.
Но теперь звезда делает все, чтобы поднять настроение семилетней малышке. Накануне певица выложила кадры с манежа. Таисия училась конному спорту. Она была в шлеме верхом на пони.
Таисия Телегина. Фото: соцсети Пелагеи
«У нас все хорошо. Спасибо всем за поддержку!» — гласит подпись к посту.
К слову, Пелагея негодовала из-за поступка Телегина. Она посетовала, что он целый год не видел дочку. Певица подчеркнула, что девочка очень хочет увидеть папу, но кажется, что он просто про нее забыл. Артистка назвала запрет на вывоз ребенка за границу подарком для Таси к окончанию первого класса.
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Таисия Телегина. Фото: соцсети Пелагеи
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