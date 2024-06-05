Дочь актрисы Нины Гребешковой опровергла сообщение о болезни своей матери: «С ней все нормально»

В СМИ появилась информация, что на днях Нина Гребешкова была госпитализирована. Отмечалось, что у нее были сильные боли в области живота, поэтому актрису оставили в больнице. Более того сообщалось, что ей потребуется операция. Якобы вдова Леонида Гайдая упала дома и ушибла один бок. На связь с журналистами вышла дочка артистки Оксана. Она опровергла сообщения о том, что ее маме требуется лечение.

«Даже не знаю, кто распускает эти сплетни про нас. У нас все хорошо. Мы люди не публичные, свою частную жизнь не афишируем. Мама не болеет, с ней все нормально», — заявила Оксана, пишет KP.RU.

Напомним, что Гребешковой уже 93 года. За свою карьеру она снялась во многих картинах. Она сыграла врача психиатрической больницы в «Кавказской пленнице», а также Надежду Горбункову в «Бриллиантовой руке».

Отметим, что дочка звездной пары стала экономистом. Дочка Оксаны Ольга тоже работает в банке.