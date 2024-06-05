Ирина Хакамада показала, как поздравила особенную дочку с днем рождения

Ирина Хакамада является политическим деятелем и писательницей. Она даже была номинантом Нобелевской премии Мира. У нее было несколько браков. Ее четвертым мужем был Владимир Сиротинский. От него она родила дочку Марию, у которой синдром Дауна. В 2021 году не стало возлюбленного Хакамады. Она продолжила воспитывать наследницу сама.

По ее словам, ей было сложно, так как муж оставил ей много долгов. Однако это не мешало ей одаривать наследницу любовью. 5 июня она поздравила ее с днем рождения. Ирина сняла именинницу, которая готовила себе чай на кухне.