Ирина Хакамада показала, как поздравила особенную дочку с днем рождения

Ирина Хакамада является политическим деятелем и писательницей. Она даже была номинантом Нобелевской премии Мира. У нее было несколько браков. Ее четвертым мужем был Владимир Сиротинский. От него она родила дочку Марию, у которой синдром Дауна. В 2021 году не стало возлюбленного Хакамады. Она продолжила воспитывать наследницу сама.
По ее словам, ей было сложно, так как муж оставил ей много долгов. Однако это не мешало ей одаривать наследницу любовью. 5 июня она поздравила ее с днем рождения. Ирина сняла именинницу, которая готовила себе чай на кухне.
«Маш, поздравляю тебя с днем рождения!» — сказала она.
«А я тебя очень сильно и страстно, очень тебя люблю», — ответила Мария.
Ее наследнице исполнилось 27 лет. Хакамада рассказывала, что стала читать много книг о детях с синдромом Дауна, когда узнала диагноз дочки. Она была готова к любым трудностям. Спустя время она сказала, что любовь помогает вырастить особенных детей.
Мария окружена заботой и вниманием. Она занимается танцами, посещает светские мероприятия. У нее даже были отношения с парнем, которые длились несколько лет. У него тоже синдром Дауна.
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Мария Сиротинская скромно празднует 27-летие. Фото: соцсети Ирины Хакамады
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