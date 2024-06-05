Илья Яббаров после развода с Анастасией Голд пришел на «Дом-2»

Бывший участник «Дома-2», один из долгожителей проекта Илья Яббаров вновь засветился на телестройке. Илья Яббаров пришел на проект, пока в качестве эксперта конкурса.

Эфир с его участием покажут в ближайшее воскресенье, 9 июня.

Эта новость стала неприятным обстоятельством для супруги Ильи Яббарова Анастасии Голд. Пара не так давно рассталась. Однако родным Яббаров и Голд еще не сообщили о разрыве.

Анастасия Голд переживает, что теперь родственники узнают обо всех деталях их расставания. Ведь как известно, Илья Яббаров может быть очень откровенным ради рейтингов.

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В Сети поклонники реалити-шоу уже вовсю обсуждают приход Ильи Яббарова на «Дом-2». Многие уверены, что вслед за ним на проекте появится и Анастасия Голд, и пара будет искать пути примирения под камерами. Скоро узнаем, правы ли те, кто строит такие прогнозы.