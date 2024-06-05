Матросов показал оценки Заворотнюк при поступлении в вуз: «Никто и никогда не видел это»

Смерть Анастасии Заворотнюк поразила ее коллег и друзей. Многие признаются, что запомнили актрису позитивной, веселой и доброй. Также те, кто с ней работал, отмечают, что она была настоящим профессионалом. 1 июня состоялась церемония прощания с Анастасией Заворотнюк.
К удивлению многих, на траурном мероприятии не появился никто из ее коллег по сериалу «Моя прекрасная няня». Примечательно, что Денис Матросов не только снимался с Заворотнюк, но и учился с ней. Он признался, что ему было очень больно, когда стало известно о смерти актрисы.
«Журналисты много спрашивали о студенческих годах, о том, как мы учились, какая Настя была в институте. Волею судеб, у меня оказались уникальные документы приемной комиссии в школу-студию МХАТ от 1989 года. Никто и никогда не видел этих страниц ранее! Настя и при поступлении была лучшей», – заявил Матросов.
Анастасия была лучшей на вступительных экзаменах. Фото: соцсети Дениса Матросова
С ними также учились Инга Ильм и Егор Пазенко. Поступала вместе с Заворотнюк Анна Ардова, но ее не взяли на курс.
К слову, Анастасия Заворотнюк росла в семье, которая была связана с творчеством. Ее отец Юрий Андреевич был телережиссером, а мама Валентина Борисовна играла в Астраханском ТЮЗе. Отец всегда верил в Анастасию Заворотнюк, что придавало ей сил. Актриса работала у Олега Табакова, отыграв в 29 спектаклях.
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