Матросов показал оценки Заворотнюк при поступлении в вуз: «Никто и никогда не видел это»

Смерть Анастасии Заворотнюк поразила ее коллег и друзей. Многие признаются, что запомнили актрису позитивной, веселой и доброй. Также те, кто с ней работал, отмечают, что она была настоящим профессионалом. 1 июня состоялась церемония прощания с Анастасией Заворотнюк.

К удивлению многих, на траурном мероприятии не появился никто из ее коллег по сериалу «Моя прекрасная няня». Примечательно, что Денис Матросов не только снимался с Заворотнюк, но и учился с ней. Он признался, что ему было очень больно, когда стало известно о смерти актрисы.