Актер из сериала «Интерны» Вадим Демчог устроил дебош на автомобильной парковке

61-летний Вадим Демчог поразил своих поклонников. 5 июня он устроил дебош на автомобильной парковке. Актер приехал на стоянку на Варшавском шоссе. Примечательно, что он заехал на территорию и хотел оставить машину в специальной зоне. Но охранник стал его прогонять, так как в списках тех, кто может там парковаться, артиста не было.

Охранник начал выставлять железные ограждения. Это не понравилось Вадиму, который стал таранить ограждения, сев за руль. Но в итоге ему пришлось искать другое место для парковки.

Телеграм-канал Shot опубликовал видео, на котором запечатлен некрасивый поступок Демчога. Он считал, что за 800 рублей, которые стоит парковка, ему можно можно оставить автомобиль в любом месте. К слову, звезда «Интернов» ездит на Mitsubishi. В этом году он стал ведущим шоу «Выживалити».