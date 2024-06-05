Сати Казанова подаст второй иск за клевету на организаторов отмененного концерта в день траура по жертвам теракта в «Крокусе»

Сати Казанова является выпускницей «Фабрики звезд». Накануне стало известно, что она обратилась в суд. Отмечалось, что якобы певица просит вернуть ей 500 тысяч рублей за отмену концерта в день траура по жертвам трагедии в «Крокусе». Он должен был пройти в клубе «Баунс». Организаторы мероприятия заверяют, что артистка настаивала на выступлении, а потом стала требовать деньги.

Но сама Сати заверила, что это ложь. Она пояснила, что сольных концертов не планировала проводить в тот день. Артистка хотела устроить мероприятие на подобии форума, который был бы приурочен к ее онлайн-сообществу. Но после теракта в «Крокусе» она отменила все выступления.

«По условиям договора организаторы мероприятия обязаны были вернуть деньги, которые мы заплатили за аренду помещения. Но они не согласились. Позднее мы вынуждены были обратиться в суд, чтобы решить все в правовом поле», — сказала Казанова, пишет Super.

Она добавила, что теперь ей ясно, что решать вопросы готовы не все. Звезда подчеркнула, что подаст еще один иск. На этот раз певица хочет наказать организаторов выступления за клевету. Она расстроена, что есть персоны, которые играют на чувствах людей и готовы выгородить себя за счет трагедии.