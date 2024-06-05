Ксения Собчак рассказала, что делала пластику: «Убрала грыжи под глазами»

Ксения Собчак в 42 года следить за внешностью. Она часто меняет стрижки и цвет волос. Также телеведущая сетует, что с возрастом ей стало сложно похудеть. Примечательно, что она посещает косметолога. Блондинка не раз признавалась, что не считает себя красавицей. Она отмечала, что ей приходилось прокачивать ум, чтобы привлекать мужское внимание. На этот раз Ксения сняла передачу, которую посвятила блефаропластике. Это пластическая операция, которая всегда входит в тройку самых популярных. Пластический хирург Артур Рыбакин сразу заметил, что она уже делала операцию.

«У вас же была операция на нижнем веке?» — спросил эксперт.

После этого Собчак опешила. Она сначала заверила, что ничего не делала. А потом телеведущая рассказала, что убрала жир из нижней части глаз.

«Могу поспорить, что глаз был больше. Вижу следы того, что жир был отрезан», — уточнил хирург.

Это очень удивило Ксения. Она считает, что глаза у нее остались прежнего размера. Звезда также заявила, что всего лишь «чуть-чуть убрала грыжи под глазами десять лет назад». Но тут Рыбакин решил спросить, откуда она знает, что убрала совсем немного жира. Он пояснил, что если делается такая операция, то глазницы со временем уменьшаются. Теперь такие операции делают иначе. Жир с нижних век не убирают полностью, а распределяют его равномерно по всему глазу.