Боярский заявил, что Жигунов и Заворотнюк расстались из-за ревности: «Она с этим долго мириться не стала»

Актриса Анастасия Заворотнюк обладала обаянием и привлекательной внешностью. Она один год прожила в браке с бизнесменом Олафом Шварцкопфом. А вторым ее мужем стал Дмитрий Стрюков. Тогда она стала жить на две страны, так как в США начала заниматься недвижимостью.

От Дмитрия Стрюкова Анастасия Заворотнюк родила дочку Анну и сына Майкла. А после развода у нее случился роман с актером Сергеем Жигуновым. Они были партнерами по сериалу «Моя прекрасная няня». Их любовь с экрана перетекла в настоящую жизнь. Но, как оказалось, два года отношений, были непростыми.

Михаил Боярский раскрыл правду о том, что испытывала Заворотнюк, находясь рядом с Жигуновым. Он сильно ее ревновал, что и послужило причиной для расставания.

«Эта история не так волшебна. Всем хочется сказки. Нет, это не сказка. Жигунов стал для Насти охранником, но она с этим долго мириться не стала», — рассказал Боярский в документальном фильме «Памяти Анастасии Заворотнюк» на Первом канале.

Боярский заявил, что когда пара стала вместе выходить в свет ему стало понятно, что свадьбы не будет. Он считает, что отношения должны быть интимным, поэтому не стоит верить тем, кто выставляет свои романы напоказ. К слову, от Жигунова Анастасия Заворотнюк ушла к фигуристу Петру Чернышеву. Расставание было тяжелым, дошло даже до суда.

А через несколько лет Сергей Жигунов сыграл свадьбу с журналисткой Викторией Ворожбит, которая внешне похожа на Анастасию Заворотнюк.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк умерла в мае после длительной борьбы с раком.