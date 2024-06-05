Актриса Ольга Ломоносова переживает смерть сестры

Ольга Ломоносова прославилась благодаря сериалу «Не родись красивой». Она редко выходит в свет и почти не посещает светкие мероприятия. Актриса также не рассказывает о личной жизни. Но накануне она призналась, что переживает смерть близкого человека. Не стало ее сестры, которая жила в Киеве. В соцсети артистка выложила несколько снимков с родственницей.
«Лети, моя сестричка … хочу верить, что там тебе легче! Люблю», — написала Ольга Ломоносова.
Ольга Ломоносова с сестрой. Фото: соцсети Ольги Ломоносовой
Подробности смерти сестры Ольга Ломоносова не стала раскрывать. Актриса призналась, что это ее двоюродная сестра, к которой она была сильно привязана, так как у нее нет родных братьев и сестер. Она страдала, так как не могла поехать к ней. Звезду поддержали коллеги.
«Оля, дорогая! Сил тебе пережить! Царствия небесного сестричке», — написала Алена Хмельницкая.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Ольга Ломоносова с сестрой. Фото: соцсети Ольги Ломоносовой
Читайте также: