Певица Zivert опровергла слухи о беременности: «С чем можно меня поздравить, это с хорошим аппетитом»

Zivert, которую зовут Юлия, обычно следит за фигурой. Она появляется на сцене в нарядах, которые подчеркивают ее стройность. Но в начале лета певица отправилась в путешествие. Она ездит по Италии. И накануне ее заподозрили в беременности.

На кадрах с отпуска она засветила выпирающий живот. Поклонники стали бурно обсуждать возможное пополнение в семье звезды. Но артистка не выдержала и прокомментировала слухи. Она опровергла домыслы подписчиков.

«Ребят, молю!» — написала Юлия. «Я не беременна ребенком, я беременна карбонарой и римской пиццей. Максимум с чем можно меня поздравить, это с хорошим аппетитом», — пояснила певица.

К слову, Zivert предпочитает умалчивать о личной жизни. Неизвестно состоит ли она с кем-то в отношениях. Певица ранее призналась, что у нее проблемы со здоровьем, поэтому она до осени приостановила концертную деятельность.