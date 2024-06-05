Рогов о съемках в «Модном приговоре»: «Я абсолютно расслабленно чувствую себя в кадре»

Александр Рогов работает на Первом канале. Фото: соцсети Александра Рогова

Стилист признался, что всего несколько лет назад отказался бы вести шоу «Модный приговор».

Александр Рогов уже много лет ведет передачи на телевидении. Он стал известным стилистом. Ему довелось побывать на Неделях моды во Франции и других странах. Он создавал образы для фотосессии и подбирал луки для обычных женщин, которые хотели преобразиться. 

Не так давно ему предложили стать ведущим «Модного приговора», где раньше трудился Александр Васильев. Было проведено народное голосование. И он стал победителем, заполучив должность ведущего. В интервью Teleprogramma.pro Рогов рассказал, что раньше бы не пошел на этот проект. 

«У меня есть правило: всему свое время. Если бы мне три года или даже два года назад предложили вести "Модный приговор", я бы скорее всего растерялся и подумал, что я пока еще не в том статусе, не в том ресурсе, чтобы идти в такое большое культовое шоу.

Сейчас я чувствую в себе эту силу, эту свободу. Я абсолютно расслабленно чувствую себя в кадре: я знаю, что говорю, знаю, как  улучшить шоу, на что я могу повлиять, и с радостью эту работу выполняю», — высказался эксперт в моде. 

Он добавил, что обладает уникальным статусом, так как он единственный ведущий, выбранный зрителями. Александр горд тем, что у него есть такой статус. К слову, стилист также ведет несколько передач для своего YouTube-канала. А еще он продолжает снимать передачу «Рогов в городе». 

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