Рогов о съемках в «Модном приговоре»: «Я абсолютно расслабленно чувствую себя в кадре»

Александр Рогов уже много лет ведет передачи на телевидении. Он стал известным стилистом. Ему довелось побывать на Неделях моды во Франции и других странах. Он создавал образы для фотосессии и подбирал луки для обычных женщин, которые хотели преобразиться.

Не так давно ему предложили стать ведущим «Модного приговора», где раньше трудился Александр Васильев. Было проведено народное голосование. И он стал победителем, заполучив должность ведущего. В интервью Teleprogramma.pro Рогов рассказал, что раньше бы не пошел на этот проект.

«У меня есть правило: всему свое время. Если бы мне три года или даже два года назад предложили вести "Модный приговор", я бы скорее всего растерялся и подумал, что я пока еще не в том статусе, не в том ресурсе, чтобы идти в такое большое культовое шоу. Сейчас я чувствую в себе эту силу, эту свободу. Я абсолютно расслабленно чувствую себя в кадре: я знаю, что говорю, знаю, как улучшить шоу, на что я могу повлиять, и с радостью эту работу выполняю», — высказался эксперт в моде.

Он добавил, что обладает уникальным статусом, так как он единственный ведущий, выбранный зрителями. Александр горд тем, что у него есть такой статус. К слову, стилист также ведет несколько передач для своего YouTube-канала. А еще он продолжает снимать передачу «Рогов в городе».