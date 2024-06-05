Рогов о начале карьеры: «Работал просто на износ на себя и на свое имя»

Александр Рогов — один из самых известных стилистов в России. Он ведет несколько передач на телевидении. Ему доверяют жители России, которые прислушиваются к его советам. Сейчас у телеведущего есть много дорогих вещей, винтажных сумок, эксклюзивных нарядов.

Однако он не скрывает, что так было не всегда. В интервью для Teleprogramma.pro Рогов рассказал, что в юности ему удавалось хорошо одеваться, так как сестра его отца была на Кубе, откуда высылала ему вещи. Затем появились рынки, где он также находил себе наряды. А когда его познакомили с дядей, который оказался модником, будущий стилист смог брать у него вещи.

«У меня был великолепный кожаный пиджак из 70-х, еще пиджак вельветовый, желтый того же времени, брюки клеш, жилеты, трикотаж из дедушкиного сундука. Обычно бабушкин сундук приводят в пример, а у меня был дедушкин сундук. И за счет этих вещей у меня тоже получались интересные луки», — сказал Александр.

Начинать карьеру ему было сложно. По словам телеведущего, он даже ходил на собеседования с чужим портфолио, так как у него не было возможности устроить хорошую съемку. Рогов отметил, что зачастую работал без прибыли, просто, чтобы показать свои умения. Ему самому приходилось вкладываться в проекты. В итоге ему удалось прославиться.

«Я порядка, наверное, 8-10 лет работал просто на износ на себя и на свое имя. И уже сейчас мое имя работает на меня», — пояснил он.