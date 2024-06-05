Андрей Аршавин отдыхает в дорогом отеле в Сочи с таинственной девушкой

Андрей Аршавин после расставания с Юлией Барановской, которая родила от него троих детей, не может устроить личную жизнь. Он бросил семью ради Алисой Казьминой. Они сыграли свадьбу и стали растить дочку. Но спортсмен стал изменять жене, что стало причиной развода. После этого футболист сосредоточился на карьере, вернулся в Санкт-Петербург. Свои романы он тщательно скрывал. Но на днях Аршавин поехал в Сочи. Он проводит время в компании таинственной девушки.

Спортсмен остановился в дорогостоящем отеле. Его заметили в компании красотки по имени Анна. Она тоже из Санкт-Петербурга. Так как футболист редко публикует фото, его спутница решила выложить несколько кадров с ним. Шатенка показала снимок, где обнимает Андрея на стадионе после матча суперфинала Кубка России, где «Зенит» стал чемпионом.