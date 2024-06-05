Андрей Аршавин отдыхает в дорогом отеле в Сочи с таинственной девушкой

Андрей Аршавин после расставания с Юлией Барановской, которая родила от него троих детей, не может устроить личную жизнь. Он бросил семью ради Алисой Казьминой. Они сыграли свадьбу и стали растить дочку. Но спортсмен стал изменять жене, что стало причиной развода. После этого футболист сосредоточился на карьере, вернулся в Санкт-Петербург. Свои романы он тщательно скрывал. Но на днях Аршавин поехал в Сочи. Он проводит время в компании таинственной девушки.
Спортсмен остановился в дорогостоящем отеле. Его заметили в компании красотки по имени Анна. Она тоже из Санкт-Петербурга. Так как футболист редко публикует фото, его спутница решила выложить несколько кадров с ним. Шатенка показала снимок, где обнимает Андрея на стадионе после матча суперфинала Кубка России, где «Зенит» стал чемпионом.
Андрей Аршавин с девушкой. Фото: соцсети Анны
Анна также снимает, как отдыхает футболист. С утра она его подловила в бассейне.
«На это можно смотреть бесконечно», — заявила шатенка.
Она единственная девушка, на которую подписан спортсмен. Скорее всего, они давно знакомы или имеют не только дружеские отношения. Поклонники заметили, что Анна с нежностью обнимает Аршавина.
Они остановились в одном отеле «RODINA GRAND HOTEL & SPA». К слову, стоимость ночи там начинается со 100 тысяч рублей.
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Анна отдыхает с футболистом. Фото: соцсети Анны
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